Otobüsün yatak kısmında yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili 2 sürücü tutuklandı



Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan yola çıkıp İstanbul yönüne seyahat etmekte olan bir yolcu otobüsü, dün akşam saatlerinde Amasya merkez Taşova kavşağındaki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bölmelerinde arama yapıldı. 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerin su verdiği göçmenlerden 8’i Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Havasızlıktan rahatsızlanan 1’i ise polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından diğer göçmenlerle birlikte yapılan adli ve idari işlemler sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Adliyeye sevk edilen otobüs sürücüleri Barış G. ve Harun A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.