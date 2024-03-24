Otobüsünün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yalçın Yılmaz’ın kullandığı 33 BFJ 40 plakalı yolcu otobüsü Doğançam Mahallesi sınırlarında yolda yaya olarak gitmekte olan Feyzullah Güleç’e çarptı.

Otobüsün çarptığı 63 yaşındaki Feyzullah Güleç olay yerinde yaşamını yitirirken otobüs şoförü gözaltına alındı.