Otogardaki 'yolcu kapma' kavgasında 8 tutuklama

Kırıkkale'de, otogarda 2 firma çalışanları arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı 'yolcu kapma' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün meydana gelen olayda, 2 firma çalışanları arasında yolcu kapma tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. tabancayla, S.Ç. darp sonucu yaralandı. Yapılan çalışmada bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler S.C., H.B., S.Ç., Ç.A., M.Ş., H.K., A.T. ve D.S.A. adliyeye sevk edilip, hakimlikçe tutuklandı.