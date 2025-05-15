Otomobil ağaca çarpıp takla attı

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp takla attı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Altunbulvar’da meydana geldi. Bulvarda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı ardından da takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkartırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.