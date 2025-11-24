Otomobil, ağaca çarpıp ters döndü; 1 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde refüje çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Samet K. (19), yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Atakum içesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Samet K.'nin kontrolünü yitirdiği 55 ANN 84 plakalı otomobil, refüje çıkıp ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, ağaç refüje devrildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

