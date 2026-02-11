Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU, (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar (72) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karabük-Bartın kara yolunun Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 78 SL 633 plakalı otomobil, sürücü M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü M.Y. Bartın Devlet Hastanesi’ne, yolcu S.Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. S.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI