Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 52 TC 491 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.