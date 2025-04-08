Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 35 AHF 323 plakalı kamyonet ile 38 AJS 027 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı.

Kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.