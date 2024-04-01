Otomobil ağaca çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Kaynak: İHA
Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerin Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AC 657 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.