Otomobil ağaca çarptı; sürücü öldü, eşi yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Taner Kaydul (48) hayatını kaybetti, eşi Berna Kaydul (34) yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Taner Kaydul’un kullandığı 16 EG 259 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkıp ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ile eşi Berna Kaydul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taner Kaydul doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.