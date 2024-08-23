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Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncel
  • 23.08.2024 23:07
  • Giriş: 23.08.2024 23:07
  • Güncelleme: 23.08.2024 23:09
Kaynak: iHA
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü
FOTOĞRAF: İHA

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. N AK 1905 yabancı plakalı otomobil, sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobilin çarptığı pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobili, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü.
Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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