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Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı; 2'si çocuk 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 15:37
  • Giriş: 05.04.2025 15:37
  • Güncelleme: 05.04.2025 15:37
Kaynak: DHA
Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı; 2'si çocuk 4 yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)-SİİRT-Şırnak kara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, öğle saatlerinde yoldan çıkınca Siirt-Şırnak kara yolunda trafik oluştu. Bu sırada trafikte bekleyen 06 CJU 314 plakalı akaryakıt tankerine, 34 KFY 118 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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