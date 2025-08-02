Otomobil alev alev yandı, orman ekipleri söndürdü

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sayir halinde olan bir otomobil motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurup inerek 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye jandarma ve yakın olan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere teslim olan araç orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.