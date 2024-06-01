Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobil apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 12:19
  • Giriş: 01.06.2024 12:19
  • Güncelleme: 01.06.2024 12:19
Kaynak: İHA
Otomobil apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin apartman boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelene kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 AAB 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. 
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

BirGün'e Abone Ol