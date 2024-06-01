Otomobil apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin apartman boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelene kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 AAB 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.