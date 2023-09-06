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Otomobil asfalt makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde otomobilin asfalt makinesine arkadan çarpması sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 17:25
  • Giriş: 06.09.2023 17:25
  • Güncelleme: 06.09.2023 17:26
Kaynak: İHA
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Otomobil asfalt makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesinde bulunan karayolunda meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan H.İ. sevk ve idaresindeki 34 HH 8047 plakalı otomobil, asfalt makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Otomobilde sıkışan yaralılar Kahramanmaraş itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Sabiha İnan hayatını kaybederken, sürücü H.İ., diğer yolcular S.İ., N.İ., ve Ş.İ. yaralandı. 

Otomobilin içerisinde bulunan 2 çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

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