Otomobil aydınlatma direği ile 2 araca çarptı; direk yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi (2)

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bir apartmanın otoparkında park halindeki iki hafif ticari araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bir apartmanın otoparkında park halindeki iki hafif ticari araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.

Aydınlatma direği de çarpmanın şiddetiyle seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ceylan Devlet'in kullandığı 16 APV 103 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu, ardından yol kenarındaki otoparkta park halinde bulunan 16 BBV 989 ile 16 EA 956 plakalı iki hafif ticari araca çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yol üzerindeki elektrik direğinin devrildiği anlar yer aldı.