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Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Artvin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Muhammet Ali Tüylü (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 13:52
  • Giriş: 08.11.2024 13:52
  • Güncelleme: 08.11.2024 13:52
Kaynak: DHA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Seyitler köyünde meydana geldi. Seyitler mevkisinden Erzurum Caddesi yönüne giden S.P idaresindeki 25 ABZ 786 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Araçta bulunan Muhammet Ali Tüylü kaza yerinde hayatını kaybederken, A.K. (25), M.Ç. (23), İ.G. ile sürücü S.P., yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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