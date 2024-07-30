Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Samsun’da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yakalandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Selim Samet Candan idaresindeki 55 JS 307 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı.
Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Selim Samet Candan ve Fatma Çoban yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.