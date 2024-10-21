Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil önce refüje ardından bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 APP 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından bahçe duvarına çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.