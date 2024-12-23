Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Nevşehir'de otomobilin bir binanın bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak’ta meydana geldi. M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak binanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.