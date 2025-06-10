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Otomobil, bariyere asılı kaldı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 16:07
  • Giriş: 10.06.2025 16:07
  • Güncelleme: 10.06.2025 16:08
Kaynak: DHA
Otomobil, bariyere asılı kaldı: 1 yaralı

Amasya'da otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Nurhan A. yönetimindeki 06 EBS 763 plakalı otomobil, yolun kenarındaki bariyerlere çarpıp sürüklendi. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan A. yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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