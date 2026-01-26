Giriş / Abone Ol
Otomobil bariyere çarptı, sürücü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.01.2026 12:35
  • Giriş: 26.01.2026 12:35
  • Güncelleme: 26.01.2026 12:35
Kaynak: DHA
Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Alpaslan Bayrak (25), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Dolunay Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Alpaslan Bayrak’ın kontrolünü yitirdiği 52 EE 328 plakalı otomobil bariyere çarptı. Sürücü Bayrak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Bayrak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

