Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü, sürücü burnu kanamadan araçtan çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolda dönmeye başlayan otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kazaya karışan her iki araç sürücüsü de bir başka aracın da kazaya karıştığını ve ardından kaçtığını iddia etti. Trafik ekiplerinin güvenlik kameralarından belirlediği ve araç sürücülerinin kazaya karıştığını iddia ettiği araçta yapılan incelemede kazaya karıştığına dair herhangi bir emareye rastlanmadı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Oğuz’un kullandığı 07 FE 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.

Ardından Mehmet Ali Durur’un kullandığı 06 BL 2845 plakalı otomobil de kaza geçiren araca çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra bir başka otomobilin çarpması sonucu hurdaya dönenen otomobilin sürücüsü Mustafa Oğuz araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de beyaz bir hafif ticari aracın hatalı sollama yaparak bariyerlere çarpan araca çarptığını, kazaya karışan bu aracın biraz ileride durakladıktan sonra durmayarak yoluna devam ettiğini iddia ettiler.

Kaza karışan sürücülerin iddiası doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerinden aracı belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri araç sürücüsüne ulaşarak Cumhuriyet Polis Merkezine davet etti. Cumhuriyet Polis Merkezine gelen araçta yapılan incelemede kazaya karıştığına dair herhangi bir emareye rastlanamadı.