Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Bursa'da, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Ali Arda Balkan'ın, kazada yaralanan 3 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanından evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan Balkan, ilçedeki Kulaca Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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