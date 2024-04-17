Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Antalya Manavgat D 400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ömer Özdemir ‘in kullandığı 07 ADL 088 plakalı otomobilin Güvercinlik Ağaç Deposu yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan Özdemir yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.