Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Ahmet Can Y. idaresindeki 01 ACY 144 plakalı otomobil sürücüsü Erkenek Köyü çkışında bulunan açma kapama tünelinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.