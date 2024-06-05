Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kacaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolunda bariyerlere çarpan otomobildeki Muhammed Kocabay (18) ile Gürkan Bostan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hereke mevkisi D-100 yolunda meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki 35 ANZ 964 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü E.K., Muhammed Kocabay, Gürkan Bostan ve T.G. yaralandı. Yaralılar, hastaneye götürüldü. Kocabay ve Gürkan, kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.