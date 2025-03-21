Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi Çöçelli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ALH 735 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.