Otomobil bariyerlere girdi: 1’i ağır 4 yaralı

TEM Otoyolu İzmit geçişinde otomobil bariyerlere girdi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. İ.V.A. kontrolündeki 01 DM 700 plakalı Volkswagen otomobil yol ayrımında kontrolden çıkıp bariyerlere girdi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki M.A., D.A. ile E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.