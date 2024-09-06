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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplandığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 20:10
  • Giriş: 06.09.2024 20:10
  • Güncelleme: 06.09.2024 20:10
Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Çan istikametine seyir halinde olan Rıza Pamuk idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hurma köy yakınlarında köprünün korkuluk bariyerlerine adeta ok gibi saplandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada Nefiye Pamuk hayatını kaybederken, sürücü Rıza Pamuk ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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