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Otomobil beton bariyere çarptı, alkollü sürücü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2025 14:09
  • Giriş: 10.07.2025 14:09
  • Güncelleme: 10.07.2025 14:09
Kaynak: DHA
Otomobil beton bariyere çarptı, alkollü sürücü ağır yaralandı

Emre ÖNCEL/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü M.A. (37) ağır yaralandı. 1.18 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada sürücü M.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.A’nın yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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