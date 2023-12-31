Otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin takla atarak beton elektrik direğine çarpması ssoncu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.52’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Ekiz idaresindeki 55 SB 494 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada aracın motoru yerinden çıktı. Yaralanan sürücü Fatih Ekiz ile Seyfettin Uyanık ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.