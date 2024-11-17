Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobil camiye çarptı: 8 yaralı

Tokat'ta camiye çarpan H.K. idaresindeki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 17.11.2024 10:02
  • Giriş: 17.11.2024 10:02
  • Güncelleme: 17.11.2024 10:04
Kaynak: AA
Otomobil camiye çarptı: 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

H.K. (42) idaresindeki 19 AEA 557 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol