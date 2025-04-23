Otomobil çarpan 6 yaşındaki Zümra, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: DHA
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobil çarpan ana sınıfı öğrencisi Zümra Topuz (6), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta, 18 Nisan'da otomobilin çarptığı Zümra Topuz, yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Zümra Topuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan ve ana sınıfına giden Zümra Topuz, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde bugün öğle vakti İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)
FOTOĞRAFLI