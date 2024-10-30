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Otomobil demir yüklü tıra çarptı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:54
  • Giriş: 30.10.2024 23:54
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:54
Kaynak: İHA
Otomobil demir yüklü tıra çarptı: 1 ağır yaralı


Bağarası Kavşağı’nda, demir yüklü bir tıra otomobilin arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Y., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mustafa Y. nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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