Otomobil dere yatağına uçtu: 2 ölü

Sivas’ta bir otomobil dere yatağına uçtu, araçtaki yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Daşdemir (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücünün yanı sıra Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.