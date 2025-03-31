Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

Musa KESKİN/YIĞILCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, dere yatağına devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca ilçesi Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Sema Ö. İdaresindeki 34 HV 0459 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dere yatağından çıkarılan Sema Ö. (27) ile araçta bulunan Hacer A. (34), Zemzem A. (27), Aynur A. (27), E.A. (5) ve A.E.A. (5) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sema Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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