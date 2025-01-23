Otomobil dereye devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
İrfan Özkan idaresindeki otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.