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Otomobil dereye devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.01.2025 13:55
  • Giriş: 23.01.2025 13:55
  • Güncelleme: 23.01.2025 13:56
Kaynak: AA
Otomobil dereye devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

İrfan Özkan idaresindeki otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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