Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dereye düştü.

Kaza, Niksar-Ünye Caddesi Dört Yol mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Niksar istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Çanakçı Deresi’ne yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı dereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.