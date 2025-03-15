Otomobil dereye düştü; 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA'da dereye düşen otomobilin sürücüsü Bartu Ö. (25) ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Buse A. yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunda Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Bartu Ö. yönetimindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil, Rüştiye Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç alt yola savrulup dereye düştü. Otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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