Otomobil dereye uçtu: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza İmranlı ilçesi Kevenli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BKJ 794 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.