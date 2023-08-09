Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca’nın Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Osmaniye Mahallesi üniversite yolunda seyreden L.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.