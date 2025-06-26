Otomobil direğe çarptı, hamile kadın ve bebeği öldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde direğe çarpan otomobilin hamile sürücüsü; kaldırıldığı hastanede bebeği ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Ş.A.’nın sürücüsü olduğu 38 DL 625 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Ş.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.