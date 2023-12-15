Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobil dolandırıcısı para çektiği esnada yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 17:10
  • Giriş: 15.12.2023 17:10
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:10
Kaynak: İHA
Otomobil dolandırıcısı para çektiği esnada yakalandı

Araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran şahıs, Isparta’da bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çorum’da araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1 milyon 800 bin TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı. 

Gözaltına alınan şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 