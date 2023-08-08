Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.
Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.