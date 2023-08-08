Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.

Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.