Otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.M.’nin (43) kontrolünü yitirdiği 78 SJ 234 plakalı otomobil, yoldan çıkıp kenardaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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