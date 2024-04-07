Otomobil evin bahçesine devrildi

Nevşehir'de, evin bahçesine devrilen otomobilde hasar meydana geldi. Kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokağı'nda meydana geldi.

Yasin G.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Sürücü Yasin G.’nin yara almadığı kazada otomobilde hasar oluştu.

Bu arada kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, düşük hızda ilerleyen otomobilin bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği görüldü.