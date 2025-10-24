Otomobil fiyatlarında yeni vergi etkisi: Artış yüzde 35’e kadar çıkabilir

Türkiye’de otomobil piyasası 22 Kasım'da uygulanmaya başlanacak yeni bir vergi düzenlemesiyle karşı karşıya.

Evrensel'de yer alan habere göre, otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Yurt dışından ithal edilen araçlara uygulanacak ek vergi düzenlemesi, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda ciddi zamlara yol açabilir.

İthalat maliyetlerini artıracak yeni düzenleme, piyasada zam dalgasını tetiklemeye hazırlanıyor.

DÜZENLEME 22 KASIM’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bazı markalar, özellikle yurt dışından getirilen modellerde yüzde 30 ila 35 arasında fiyat artışına gidebilir.

Yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle Japonya menşeli Toyota modellerinde yüzde 30-35 civarında fiyat artışı bekleniyor. Bu durum, hem araç fiyatlarını hem de tedarik sürecini doğrudan etkileyecek.

Söz konusu ek vergi uygulamasının 22 Kasım 2025’te yürürlüğe gireceğini hatırlatan uzmanlar, bu tarihten sonra ithal araç fiyatlarında ciddi artışların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.