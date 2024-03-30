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Otomobil, giyim mağazasına daldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı. Kazada, otomobil ve mağazada hasar oluştu.

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 16:59
  • Giriş: 30.03.2024 16:59
  • Güncelleme: 30.03.2024 16:59
Kaynak: DHA
Otomobil, giyim mağazasına daldı

Kaza, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı. Otomobilin gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen kazada, otomobil ve mağazada hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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