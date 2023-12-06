Otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Feke-Kozan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş Şahin marka 38 EV 101 plakalı otomobil ile Volkswagen marka 34 R 1457 plakalı araç çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen Tofaş otomobilde ağır yaralanan Cemre Ersin, aynı araçtaki yaralılar Can Ersin ve Cihan Ersin Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 34 R 1457 plakalı araç sürücüsü Enes Can Uygur ve yanında bulunan bir kişi ise hafif yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.